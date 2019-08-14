مسبار القمر الهندي يغادر مدار الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الهندية اليوم الأربعاء أن المركبة التابعة لبعثة "تشاندريان-2" الفضائية غادرت مدار الأرض واتجهت نحو مدارها القمري.

وقال بيان صادر عن منظمة بحوث الفضاء الهندية ISRO: "في تمام الساعة 2:21 (00:21 بتوقيت موسكو) من صباح اليوم الأربعاء نجحت المركبة الفضائية التابعة لمهمة تشاندريان-2 من القيام بمناورة لتغيير مدارها في الفضاء، وانتقلت إلى مسارها المفترض نحو القمر".

وأشارت المنظمة إلى أن المركبة المذكورة كان من المفترض أن تطلق إلى الفضاء في 15 يوليو الفائت، لكن الخبراء وقبل ساعات من عملية الإطلاق قرروا تأجيل العملية لأسباب تقنية، ليطلقوها بنجاح في الـ 22 من الشهر نفسه.

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وتعتبر بعثة "تشاندريان-2" استمرارا لبعثة "تشاندريان-1" التي أرسلتها الهند إلى القمر عام 2008، وعملت في مداره 312 يوما، وأرسلت إلى سطحه مسبارا استكشافيا.

ويتضمن برنامج البعثة الحالية إيصال عربة فضائية صغيرة إلى القمر، لتقوم خلال يوم قمري (14 يوما أرضيا) بدراسة التركيب المعدني وعناصر سطحه.

المصدر: نوفوستي