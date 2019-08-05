أول صور للأرض تلتقطها البعثة القمرية الهندية!

نشرت وكالة الفضاء الهندية (ISRO) الصور الأولى لكوكب الأرض، التي التقطها أقوى صواريخها الفضائية حتى الآن أثناء انطلاقه إلى القمر.

#ISRO

Earth as viewed by #Chandrayaan2 LI4 Camera on August 3, 2019 17:29 UT pic.twitter.com/IsdzQtfMRv — ISRO (@isro) August 4, 2019

ومن المقرر أن تهبط المهمة القمرية الهندية على سطح القمر في 7 سبتمبر، ولكن الوكالة الفضائية نشرت 5 صور مذهلة للأرض، التُقطت من مسافة بلغت نحو 5 آلاف كم بواسطة كاميرا LI4، بعد إجراء عملية الإطلاق في 22 يوليو.

#ISRO

Earth as viewed by #Chandrayaan2 LI4 Camera on August 3, 2019 17:34 UT pic.twitter.com/1XKiFCsOsR — ISRO (@isro) August 4, 2019

#ISRO

Earth as viewed by #Chandrayaan2 LI4 Camera on August 3, 2019 17:37 UT pic.twitter.com/8N7c8CROjy — ISRO (@isro) August 4, 2019

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وفي حديثه مع NDTV، قال رئيس ISRO، كي سيفان: "الصور واضحة وضوح الشمس والمركبة الفضائية بخير تماما. أنا سعيد للغاية بهذه المهمة حتى الآن".

وجاءت المحاولة الثانية لإطلاق بعثة "تشاندرايان – 2" في المدار، بعد أسبوع من المحاولة الأولى التي شهدت توقف العد التنازلي قبل أقل من ساعة على انطلاق البعثة.

وبعد أن تلامس سطح القمر، سيجري إطلاق مركبة صغيرة تدعى Pragyan تعمل بالطاقة الشمسية، حيث تتحرك مسافة نصف كم من مسبار الهبوط لتلتقط الصور وتجمع البيانات من سطح القمر، لإرسالها إلى الأرض.

المصدر: RT