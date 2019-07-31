اليابان والهند ترسلان بعثة مشتركة إلى القمر

تعتزم اليابان والهند بحلول عام 2023 إرسال بعثة غير مأهولة مشتركة إلى القمر لدراسة منطقة القطب الجنوبي.

أفادت بذلك الثلاثاء 30 يوليو صحيفة Yomiuri Shimbun اليابانية.

ويقضي المشروع بأن يقدم الجانب الياباني للبعثة صاروخا ثقيلا جديدا وروفرا قمريا. أما الجانب الهندي فسيقدم للمشروع منصة للهبوط.

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وقالت الهند إن ذلك سيكون نموذجا مطورا لمنصة الهبوط "فيكرام" التي سيستخدمها مسبار " تشاندرايان – 2" في سبتمبر القادم عند إنزال الروفر الهندي على سطح القمر.

ويتوقع أن يسير الروفر إلى مسافة 500 متر من موقع الهبوط. كما يتوقع أن يتزود بأجهزة تخصص للبحث عن الماء، مع أن القطب الجنوبي للقمر توجد فيه حفر عميقة لا تقع عليها أشعة الشمس، ويعتبر العلماء أن تلك الحفر قد تحتوي على كميات من الماء.

يذكر أن بعثة "تشاندرايان – 2" الهندية أُرسلت إلى القمر في 22 يوليو الجاري. وهي تتضمن المسبار المداري ومنصة الهبوط والروفر الصغير.

المصدر: تاس