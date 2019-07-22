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الهند تنجح في إطلاق مسبارها إلى القمر

الفضاء

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أطلقت المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية الاثنين 22 يوليو إلى القمر مسبار "تشاندريان – 2" الحامل روفرا على متنه.

ونقلت كل القنوات التلفزيونية الهندية بالبث الحي إطلاق صاروخ  GSLV Mk III الهندي بالمسبار على متنه.

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وأطلق المسبار الذي يزن 3.8 طن بمحاولة ثانية وذلك بعد تأجيل إطلاقه يوم 15 يوليو لأسباب تقنية .

ويتوقع أن يبلغ المسبار مدار القمر في 6 أو7 سبتمبر القادم، ثم تنفصل عنه منصة ستهبط على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي. كما يتوقع أن تنقل المنصة إلى سطح القمر روفرا صغيرا سيتغذى بطاقة بطارية شمسية وسيعمل خلال يوم قمري واحد، ما يعادل 14 يوما أرضيا. أما المسبار فسيبقى في مدار القمر لمدة عام واحد.

يذكر أن بعثة  "تشاندريان – 2" ستستمر في تنفيذ البرنامج القمري الهندي الذي بدأ مسبار " تشاندريان – 1" في تحقيقه عام 2008.

المصدر: تاس

 

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