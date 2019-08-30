لماذا انطلقت صافرات الإنذار في المحطة الفضائية الدولية؟

أعلن إيفان مويسييف رئيس معهد السياسة الفضائية، أن إطلاق صافرات الإنذار في القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية قد يكون بسبب المتطلبات الصارمة في التعليمات الأمريكية.

وقال مويسييف، في تصريح لوكالة "نوفوستي"، إن إطلاق صافرات الإنذار قد لا يكون بسبب ارتفاع مستوى غاز الأكسجين في وحدة "زفيزدا"، بل ناتج عن المتطلبات الأكثر صرامة في القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية، وقال "عندما تثبت مثل هذه الأجهزة الأوتوماتيكية في المحطة الفضائية الدولية، يحدد فيها المستوى الأدنى والأعلى، وعند تجاوز هذه الحدود تنطلق فورا منذرة بالخطر، إما صوتيا أو ضوئيا، في هذه الحالة كان التحذير بصافرة إنذار".

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وأضاف، "هذه الحدود مثبتة في التعليمات المحلية، التي تختلف من دولة إلى أخرى. فمثلا قد يكون الجانب الأمريكي قد ثبت حدودا عليها أدنى من الحدود المثبتة في القطاع الروسي، لذلك انطلقت صافرات الإنذار لديهم ولم تنطلق في قطاعنا".

وكان رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين قد أبلغ مركز إدارة الرحلات الفضائية عن انطلاق صافرات الإنذار في القطاع الأمريكي نتيجة ارتفاع تركيز غاز الأكسجين في وحدة "زفيزدا" الروسية، عندما جرت عملية ضخ الغاز من خزانات المركبة الفضائية "بروغريس إم إس-12" إلى القطاع الروسي، ما دفع إلى وقف عملية الضخ فورا.

المصدر: نوفوستي