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صافرة الإنذار تنطلق على المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

صافرة الإنذار تنطلق على المحطة الفضائية الدولية
Roscosmos
المحطة الفضائية الدولية (أرشيفية)
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أعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية عن انطلاق صافرة الإنذار على محطة الفضاء الدولية، وقد أبلغ عن ذلك رائد الفضاء الروسي الموجود على المحطة، أليكسي أوفتشينين.

وتم تحديد أن صافرة الإنذار انطلقت في الوحدة الأمريكية "ستار" من المحطة، بسبب ارتفاع منسوب غاز الأكسجين في الوحدة. وكانت المحطة قد استقبلت المركبة "سويوز إم إس-14" وعلى متنها الروبوت "فيودور" يوم أول أمس، 27 أغسطس، بعد يومين من محاولة التحام فاشلة.

المصدر: نوفوستي

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