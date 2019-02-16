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روسيا تقترح على الولايات المتحدة إنتاج مركبة شحن لمحطة القمر

الفضاء

روسيا تقترح على الولايات المتحدة إنتاج مركبة شحن لمحطة القمر
Sputnik
التعاون الدولي في بناء المحطة القمرية
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أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي، أن بلاده تنوي تقديم مقترح للولايات المتحدة بشأن استخدام مركبة شحن محدثة "بروغريس- إل" لتوريد المواد إلى المحطة الدولية القريبة من القمر.

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وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي: "يخطط لتصميم مركبة شحن فضائية جديدة (بروغريس-إل)، على أساس مركبة الشحن (بروغريس) المستخدمة في نقل المواد إلى المحطة الفضائية الدولية، وتعتزم روسيا اقتراح استخدامها في نقل المواد إلى المحطة الدولية القريبة من القمر".

وأضاف المتحدث أنه إذا تمت الموافقة على هذه الخطة، فإن أولى المركبات من نوع "بروغريس-إل" ستطلق عامي 2026 و2027 باستخدام صواريخ "أنغارا-A5" الروسية.

وكان دميتري روغوزين مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" قد أعلن أن "ناسا" طلبت من المؤسسة تصميم مركبة "سويوز"، كبديل احتياطي لمركبة مأهولة لنقل الرواد إلى القمر.

المصدر: نوفوستي

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