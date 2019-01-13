"روس كوسموس" تبدأ مشروع تصميم مركبة "سويوز" القمرية

بدأ الخبراء في مؤسسة "روس كوسموس" وشركة "إينيرغيا" الفضائيتين الروسيتين العمل على وضع مشروع تصميمي لنسخة خاصة من مركبة "سويوز إم إس" المأهولة، ستستخدم للرحلات إلى المدار القمري.

وقال مصدر في الصناعة الفضائية الروسية لوكالة "تاس" الروسية إن أول اجتماع بهذا الشأن عقد، الخميس 10 يناير الجاري، في موسكو.

وأوضح المصدر أن الخبراء يدرسون حاليا احتمال تحليق مركبة "سويوز إم إس" انطلاقا من المحطة الفضائية الدولية، متجهة إلى مدار القمر حيث تعمل المحطة القمرية المدارية.

إقرأ المزيد

وأضاف المصدر أن نظام النقل الجديد سيتألف حسب المصممين الروس من المركبة المأهولة نفسها، ووحدة التسريع التي ينقلها إلى المحطة الفضائية الدولية من الأرض صاروخا "سويوز-2.1" الروسيان.

وسيتم تركيب الناقلة في الفضاء تحت إدارة رواد الفضاء الروس من أفراد طاقم المحطة الفضائية الدولية.

ولم يذكر المصدر ما هي التعديلات التي ستدخل في تصميم مركبة "سويوز" كي تستطيع القيام برحلة مأهولة إلى المدار القمري. كما لم يذكر أي مواصفات أخرى للناقلة الفضائية الجديدة.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روسكوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، قال يوم الخميس 10 يناير في حديث أدلى به لقناة "روسيا-24" التلفزيونية الروسية، إن وكالة "ناسا" الأمريكية طلبت من مؤسسته تصميم نسخة من مركبة "سويوز" الروسية، لتكون قادرة على القيام برحلات مأهولة إلى مدار القمر باعتبارها منظومة احتياطية ثانية في برنامج إنشاء المحطة القمرية المدارية.

المصدر: تاس