"روس كوسموس" تنفي رفضها الحوار مع "ناسا" بشأن المحطة القمرية

نفى فلاديمير أوستيمينكو المتحدث باسم مؤسسة "روس كوسموس" الروسية ما نشر عن رفض المؤسسة الحوار مع "ناسا" بشأن المساهمة في بناء محطة "Gateway" القمرية.

وقال أوستيمينكو في تصريح لصحيفة "كوميرسانت": "كل ما يقال عن التوقف الفوري في الحوار مع وكالة ناسا بشأن المساهمة في إنشاء محطة Gateway القريبة من القمر لا صحة له. ونعتزم الالتزام بجميع الاتفاقات والوثائق الموقعة ولا تعتزم المؤسسة الرد بالمثل في الوقت الحاضر".

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وأضاف المتحدث باسم "روس كوسموس" أن المؤسسة تستغرب من أن "ناسا" تتواصل معها عبر وسائل الإعلام وليس بصورة مباشرة، "وننتظر منهم توضيح الأمر".

وكان مصدر في قطاع الفضاء والصواريخ الروسي قد صرح لوكالة نوفوستي، بأن "روس كوسموس" يمكن أن تتوقف عن الحوار مع "ناسا" بشأن المساهمة في إنشاء محطة "Gateway"، بسبب إلغاء "ناسا" زيارة، دميتري روغوزين، رئيس المؤسسة إلى الولايات المتحدة، والتي كانت مخصصة لإجراء مباحثات حول الموضوع.

يذكر أن "ناسا" ألغت دعوة روغوزين لزيارة الولايات المتحدة بسبب معارضة عدد من السياسيين. في حين أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها لم تتسلم أي رسالة من "ناسا" بشأن إلغاء الزيارة.

المصدر: نوفوستي