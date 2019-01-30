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تركمانستان تحظر "المتعة" على طلاب جامعاتها!

مجتمع

تركمانستان تحظر
Reuters Stringer
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اضطر طلاب الجامعات في تركمانستان للتوقيع على وثائق "السلوك اللائق" خلال العطلة الشتوية.

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وذكرت إذاعة "Azatlyk" المحلية، أن طلاب الجامعات أكدوا أن إدارات كلياتهم ومعاهدهم أجرت معهم محادثات، قبل مغادرتهم لقضاء العطلة الشتوية، وقعوا في نهايتها تعهدات بالالتزام بالسلوك "اللائق".

ويمنع الطلاب، وفقا لهذه التعهدات، من التحدث على الهاتف المحمول واستخدام الإنترنت وحضور حفلات الزفاف وزيارة الأصدقاء ومن مغادرة أماكن إقامتهم.

كما أجبر الطلاب قبل ذلك بأيام على العودة إلى منازلهم على متن القطارات والطائرات والحافلات العامة فقط.

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وألزم الطلاب، وفقا لأهالي طلبة إحدى الجامعات في العاصمة، تسليم بطاقات سفرهم إلى مكتب عميد الجامعة، لدى عودتهم من العطلة، للتأكد من أنهم استخدموا وسائل النقل المسموح بها.

وتفرض القواعد في تركمانستان لباسا موحدا على طلاب الجامعات، ويحظر عليهم ارتداء المجوهرات الثمينة واستخدام طلاء الأظافر، ويسمح للطالبات بالحد الأدنى من المكياج.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن الطلاب في تركمانستان ممنوعون من قيادة السيارات، ويجب الامتناع عن القيادة حتى يكملوا دراستهم.

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المصدر: لينتا. رو

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