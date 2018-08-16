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بلد شرقي يمنع صبغة الشعر للرجال!

مجتمع

بلد شرقي يمنع صبغة الشعر للرجال!
ZUMAPRESS.com-© Hans Van Rhoon
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توقفت صالونات الحلاقة في عشق أباد عاصمة تركمانستان عن تقديم خدمات صبغ الشعر وتغطية الشيب للرجال.

وأعلن راديو آزاتليك المحلي خبر حظر صبغ شعر الرجال في صالونات الحلاقة، في 15 أغسطس، معتمدا على تصريحات أحد العاملين في هذا المجال، والذي قال إن موظفي مكتب المدعي العام في العاصمة جاؤوا إلى الصالون الذي يعمل فيه واستدعوا مديرة الصالون إلى مكتب المدعي العام.

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وأضاف الراديو المحلي أن محور الحديث في مكتب المدعي العام مع أصحاب محلات الحلاقة ومصففي الشعر هو حظر صبغة الشعر للرجال والشباب والمراهقين. وأيضا منع الحلاقين من استخدام التسريحات الجديدة للرجال والشباب، والتي تجسد رسومات مختلفة على الرأس.

وأشار الراديو إلى أن أمر المنع بلغ أصحاب صالونات الحلاقة في عاصمة تركمانستان شفهيا على أنه أوامر صادرة من "الأعلى"، ولم يتلق أحد منهم أي تعليمات مكتوبة أبدا.

ولم يؤكد خبر حظر الصبغة على الرجال لا السلطات المعنية ولا وسائل الإعلام الأخرى في هذا البلد.

المصدر: لينتا. رو

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