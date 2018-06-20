دولة إسلامية تحظر تعدد الزوجات!

أعلنت صحيفة "نيترالني تركمانستان" أن برلمان تركمانستان أقر قانون منع تعدد الزوجات في البلاد.

وتم إقرار القانون الذي يشمل تعديلات على قانون الأسرة في البلاد، بعد أن وقع عليه الرئيس التركمانستاني، قربانجولي بيرديمحمدوف.

إقرأ المزيد

ويكمل القانون المعتمد المادة السابعة من قانون الأسرة وينص على أنه "لا يسمح بتعدد الزوجات في تركمانستان". ويفسر التعديل معنى تعدد الزوجات الذي يشير إلى العيش مع امرأتين أو أكثر في نفس الوقت وإدارة اقتصاد منزلي مشترك.

يذكر أن غالبية السكان في تركمانستان تعتنق الديانة الإسلامية التي تسمح للرجال بتعدد الزوجات (4 زوجات). وفي نفس الوقت، فإن القانون الجنائي في البلاد يعاقب على تعدد الزوجات. وتصل العقوبة إلى عامين من الأعمال الإصلاحية أو غرامة مالية كبيرة.

المصدر: إنترفاكس

خالد ظليطو