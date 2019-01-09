تركمانستان.. حان وقت الشيب!

أفاد راديو "أزاتيلك" بأن سلطات تركمانستان ألزمت المدارس والمستشفيات ومؤسسات الدولة الأخرى باقتناء صور جديدة لرئيس البلاد قربان قولي بردي محمدوف يظهر فيها واعتلى الشيب رأسه.

وكان الرئيس بردي محمدوف وفق المصدر، يظهر في الصور السابقة بشعر أسود فاحم، والآن تغير الأمر واعتلى الشيب رأسه.

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واستنادا لهذه المحطة المسموعة، فقد توقف بردي محمدوف عن الظهور بخصلات شعر شائبة بعد أن أصبح رئيسا للبلاد عام 2006.

وما كان على القائمين على مؤسسات الدولة إلا المضي في شراء صور جديدة لزعيم البلاد بقيمة 5 مانات للواحدة، وهو ما يعادل تقريبا دولارا ونصفا، في حين تباع صور الرئيس القديمة بمبلغ أقل.

وزعم راديو "أزاتيلك" أن صور زعيم البلاد يتم تجديدها بانتظام على حساب العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة من وزارات ومدارس ومستشفيات وأجهزة أمنية ومطارات وغيرها، وهذه الجهات ملزمة بتعليقها على جدرانها.

ولم تصدر السلطات الرسمية في البلاد توضيحا بشأن هذه المسألة.

المصدر: lenta.ru