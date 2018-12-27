أغنية رئيس تركمانستان الجديدة تثير جدلا واسعا! (فيديو)

أدى رئيس تركمانستان، قربان قولي بيردي محمدوف، أغنية خاصة به في مأدبة ما قبل رأس السنة الجديدة، وانتشر فيديو الأغنية على يوتيوب.

وغنى محمدوف كلمات مؤلفته الجديدة، باللغة الإنجليزية والألمانية والتركمانية، وهو يعزف على البيانو. وشارك في أداء الأغنية حفيد الرئيس التركمانستاني، حيث ألف موسيقاها.

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وأثار نشر الفيديو على قناة "Chronicle of Turkmenistan"، حفيظة رواد الشبكة العنكبوتية في تركمانستان فمنهم من علق قائلا: "أحسنت، على الأقل سيطعم الناس بالأغاني"، وتابع مستخدم غاضب آخر: "البسطاء يتضورون جوعا، يقفون لشراء الدقيق في طوابير، الناس لا يكادون يقدرون على مصاريف الحياة، وهو يغني".

كما قال مستخدمون آخرون إن "الرئيس وحفيده ليست لديهم القدرة على العزف على آلات موسيقية".

لينتا. رو