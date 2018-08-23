بعد كشف ملابسات حادثة الياسري.. وفاة أخصائية تجميل بظروف غامضة في بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الخميس، عن وفاة صاحبة مركز للتجميل في عاصمة العراق بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف بدر، في حديث لموقع "السومرية نيوز"، إن "صاحبة مركز للتجميل وتدعى رشا الحسن توفيت اليوم في مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة بغداد".

وأضاف بدر أنه "لم تعرف حتى الآن أسباب وفاتها"، مشيرا إلى أن "قوة أمنية نقلت الجثة إلى الطب العدلي".

وشغلت الحسن إدارة مركز "فيولا" للتجميل الذي حظي بشعبية معينة في بغداد، وأكدت حسابه، عبر "فيسبوك"، وفاة مديرتها.

وأثار هذا الحادث اهتماما كبيرا لدى المجتمع العراقي حيث يجري بعد أيام من وفاة خبيرة التجميل المعروفة في البلاد، رفيف الياسري، بسبب تناولها جرعة دوائية أفقدتها حياتها، حسب ما قالته وزارة الصحة المحلية.

المصدر: السومرية نيوز + فيسبوك