الداخلية العراقية تكشف سبب وفاة رفيف الياسري

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الخميس، توضيحا بشأن وفاة خبيرة التجميل الدكتورة رفيف الياسري، وكشفت عن معلومات حول سبب وفاتها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان "إن سبب وفاة خبيرة التجميل رفيف الياسري هو تناول جرعة دوائية كانت لها تأثيرات سلبية على سلامتها وأودت بحياتها". وأضاف البيان أن الوزارة تنتظر نتائج التحليل النهائي والتشريح من الطب العدلي، مشيرة إلى أن موضوع وفاة الياسري قد صاحبه إطلاق شائعات وأخبار غير صحيحة، وأخذ منحى آخر في الاستهداف السياسي وتضليل الرأي العام لتحقيق غايات معينة.

ودعت الوزارة المواطنين العراقيين إلى "انتظار النتائج من المؤسسات المعنية بالموضوع، واعتماد مصادر الأخبار الحقيقية، وعدم ترويج الشائعات".

وأعلنت وزارة الداخلية في 17 آب/ أغسطس 2018، عن تشكيل فريق عمل للتحقيق في ملابسات وفاة خبيرة التجميل الدكتورة رفيف الياسري، مؤكدة إعلان النتائج فور الانتهاء من الإجراءات.

المصدر: السومرية نيوز