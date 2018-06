هل حقا توفي مغني الراب الأمريكي "XXXTentacion"؟

ادعت تقارير كاذبة أن مغني الراب الأمريكي "XXXTentacion" ما يزال على قيد الحياة وانتشرت الادعاءات بشكل واسع عبر الإنترنت.

وأشار المستخدمون عبر مقاطع الفيديو ومشاركات أخرى إلى أن موت المغني كان مزيفا أو خدعة أو أن هناك خطأ في الهوية، ولكن الوفاة كانت موثقة من قبل التقارير الصحية والمسؤولين في الشرطة.

وقتل المغني واسمه الحقيقي "جاسيه دوين أونفروي" بالرصاص بينما كان خارجا من معرض للدراجات النارية في ميامي، وبعد وقت قصير من ظهور أنباء عن إصابته بطلق ناري، أكدت الشرطة أنه نقل إلى المستشفى وتوفي هناك.

وفي بيان صدر عبر موقع تويتر، قال مكتب شرطة براور، إن "الشاب الذي نقل إلى المستشفى قد أعلن عن وفاته، وتم التأكد من أن الضحية هو جاسيه أونفروي البالغ من العمر 20 عاما، وهو مغني راب يعرف باسم XXXTentacion".

وعلى الرغم من هذا التأكيد، إلا أن العديد من المنشورات على تويتر وإنستغرام والشبكات الاجتماعية الأخرى تدعي أن "XXXTentacion" في الواقع على قيد الحياة، وكثير منهم يقدمون ما يدعون بأنه دليل على صحة كلامهم، لكن تلك الأدلة مضللة وكاذبة تماما.

Oh my god guys xxxtentacion still might me alive pic.twitter.com/NGAnuyO5i8 — Matthew Cartagena (@MatthewCartage6) June 20, 2018

ويبدو أن أحد مقاطع الفيديو الشائعة التي يتم نشرها على الإنترنت تظهر مغني الراب وهو يقول إن تقارير موته كانت مزيفة، لكن الفيديو كان في الواقع مقطعا من بث حي على إنستغرام منذ فترة مضت.

وقام أحد المستخدمين بنشر فيديو عبر يوتيوب يحمل عنوان "XXXTENTACION GOES LIVE ON INSTAGRAM AND CONFIRMS THAT HE IS NOT DEAD"، والذي يقول إن مغني الراب في البث المباشر على إنستغرام، ويؤكد أنه لم يمت، وقد حقق الفيديو أكثر من مليون مشاهدة حتى الآن.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي المزيد من التقارير الزائفة ومقاطع الفيديو لحادثة إطلاق النار، حيث يزعم الكثيرون أن مشهد الجريمة الذي تم تصويره ليس حقيقيا أو أن الشخص بالفيديو ليس في الواقع "XXXTentacion" ولكن مقاطع الفيديو تبدو حقيقية.

المصدر: إنديبندنت

فادية سنداسني