وفاة مغني راب شهير في حادث سطو مسلح

نعى كثيرون مغني الراب الشهير "XXXTentaction" بعد تعرضه لإطلاق نار أدى إلى مقتله خلال عملية سطو في ولاية فلوريدا، الاثنين 18 يونيو.

وذكرت الشرطة الأمريكية أن المغني واسمه الحقيقي "جاسيه دوين أونفروي"، أصيب بعيار ناري أطلقه عليه رجلان بعد وقت قصير من الساعة الرابعة مساء، عندما كان يغادر معرضا للدراجات النارية في ديرفيلد بيتش في مقاطعة بروارد، التي تبعد نحو 64 كيلومترا إلى الشمال من مدينة ميامي.

rest in peace 🙏🙏🙏 I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw — KANYE WEST (@kanyewest) June 18, 2018

My heart dropped when I heard about @xxxtentacion, I feel like we only got to see a glimpse of his artistry. I didn’t know him personally but I respect how passionate he was about his music and message. Nobody deserves this kind of ending. gone too soon, damn! RIP — Sean Don (@BigSean) June 19, 2018

وذكر بيان للشرطة أن "أحد المشتبه بهما أطلق النار على أونفروي وفرّا في سيارة رباعية الدفع داكنة اللون، وتم نقل أونفروي إلى مستشفى Broward Health North، حيث أعلن عن وفاته".

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وحقق المغني البالغ من العمر 20 عاما شهرة غير متوقعة بعد أغنية "Look at Me" التي ظهرت لأول مرة على شبكات التواصل الاجتماعي والمنصة الصوتية "SoundCloud"، عام 2016. ووصلت أغنيته إلى المرتبة 34 في قائمة "Billboard Hot 100".

وفي شهر مارس الماضي، حقق ألبومه الثاني بعنوان "؟"، المركز الأول، وحصلت أغنية "Sad!" على المرتبة السابعة ضمن قائمة "Billboard Hot 100". وفي العام الماضي، أفيد بأنه وقع اتفاق توزيع لأعماله بقيمة 6 ملايين دولار، وفقا لموقع "Variety".

ويأمل المحققون في تعقب المشتبه بهما، حيث سيتم تقديم مكافأة تصل إلى 3 آلاف دولار مقابل أي معلومات قد تؤدي إلى اعتقالهما.

وكان من المقرر أن يمثل أونفروي أمام المحكمة بتهمة العنف المنزلي، وفقا للتقارير، حيث تم رفع الإقامة الجبرية عنه في منزله في مارس الماضي في انتظار المحاكمة.

المصدر: RT

فادية سنداسني