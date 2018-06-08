 
مباشر

انتحار أنتوني بوردين أشهر طهاة العالم

متفرقات

انتحار أنتوني بوردين أشهر طهاة العالم
Reuters Jonathan Alcorn
أنتوني بوردين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kchn

عثر على الطاهي الأمريكي الشهير، أنتوني بوردين، ميتا في غرفته بفندق في باريس، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام العالمية، فإن السلطات تشتبه في انتحاره.

وكان بوردين البالغ من العمر 61 عاما، في فرنسا لإعداد الحلقة القادمة من برنامجه التلفزيوني "أماكن غير معروفة"، حيث عثر، جيك تابر، على جثة صديقه في غرفته الفندقية، صباح اليوم الجمعة.

وقالت شبكة تلفزيون "سي إن إن" الأمريكية في بيان أصدرته الجمعة: "ببالغ الحزن والأسى نؤكد وفاة صديقنا وزميلنا أنتوني بوردين، إن حبه العظيم للمغامرات والأصدقاء الجدد وطعامه وشرابه الرائعين وقصصه المدهشة عن العالم جعلته قصاصا فريدا من نوعه، لم تتوقف مواهبه أبدا عن إدهاشنا، وسنفتقده كثيرا، دعاؤنا وصلواتنا لابنته وأسرته في هذا الوقت الصعب للغاية".

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من انتحار مصممة الأزياء الأمريكية كيت سبيد في شقتها بمنهاتن.

إقرأ المزيد
المصممة كيت سبيد برفقة زوجها أندي سبيد زوج المصممة كيت سبيد يكشف تفاصيل جديدة عنها بعد انتحارها

وكان بوردين مؤيدا صريحا للحملة المناهضة للعنف الجنسي "#MeToo" بعد أن اتهمت صديقته آسيا آرجنتو، المنتج السينمائي الأمريكي هارفي وينستاين بالاعتداء الجنسي في أكتوبر الماضي.

والجدير بالذكر أن بوردين اشتهر برحلاته حول العالم خلال برنامجه لتعريف جمهوره بثقافات مختلفة عن طريق الطهي والطعام، كما ألقى الضوء على قضايا سياسية شائكة مثل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وكيف يمكن أن تقرب الأصناف التقليدية المسافات بين وجهات النظر المختلفة.

وألف بوردين كتبا عدة أصبحت من الأكثر مبيعا حول العالم، وقد تم عرض الموسم 11 من برنامجه "أماكن غير معروفة" على شبكة "سي إن إن" الشهر الماضي، وفازت برامجه التلفزيونية بالعديد من جوائز إيمي و"Peabody".

المصدر: RT

فادية سنداسني

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا