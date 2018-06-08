انتحار أنتوني بوردين أشهر طهاة العالم

عثر على الطاهي الأمريكي الشهير، أنتوني بوردين، ميتا في غرفته بفندق في باريس، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام العالمية، فإن السلطات تشتبه في انتحاره.

وكان بوردين البالغ من العمر 61 عاما، في فرنسا لإعداد الحلقة القادمة من برنامجه التلفزيوني "أماكن غير معروفة"، حيث عثر، جيك تابر، على جثة صديقه في غرفته الفندقية، صباح اليوم الجمعة.

A friend of @StarTalkRadio. A friend of Food & Culture. A friend to us all. Anthony Bourdain, RIP. (1956-2018). pic.twitter.com/uVqEgldGsL — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) June 8, 2018

This is so awful.



Anthony Bourdain, 61, has died. He took his own life.



He was in France working on an upcoming episode of his award-winning CNN series. His close friend Eric Ripert, the French chef, found Bourdain unresponsive in his hotel room Friday morning. — Jake Tapper (@jaketapper) June 8, 2018

وقالت شبكة تلفزيون "سي إن إن" الأمريكية في بيان أصدرته الجمعة: "ببالغ الحزن والأسى نؤكد وفاة صديقنا وزميلنا أنتوني بوردين، إن حبه العظيم للمغامرات والأصدقاء الجدد وطعامه وشرابه الرائعين وقصصه المدهشة عن العالم جعلته قصاصا فريدا من نوعه، لم تتوقف مواهبه أبدا عن إدهاشنا، وسنفتقده كثيرا، دعاؤنا وصلواتنا لابنته وأسرته في هذا الوقت الصعب للغاية".

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من انتحار مصممة الأزياء الأمريكية كيت سبيد في شقتها بمنهاتن.

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وكان بوردين مؤيدا صريحا للحملة المناهضة للعنف الجنسي "#MeToo" بعد أن اتهمت صديقته آسيا آرجنتو، المنتج السينمائي الأمريكي هارفي وينستاين بالاعتداء الجنسي في أكتوبر الماضي.

والجدير بالذكر أن بوردين اشتهر برحلاته حول العالم خلال برنامجه لتعريف جمهوره بثقافات مختلفة عن طريق الطهي والطعام، كما ألقى الضوء على قضايا سياسية شائكة مثل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وكيف يمكن أن تقرب الأصناف التقليدية المسافات بين وجهات النظر المختلفة.

وألف بوردين كتبا عدة أصبحت من الأكثر مبيعا حول العالم، وقد تم عرض الموسم 11 من برنامجه "أماكن غير معروفة" على شبكة "سي إن إن" الشهر الماضي، وفازت برامجه التلفزيونية بالعديد من جوائز إيمي و"Peabody".

المصدر: RT

فادية سنداسني