عمرو دياب إلى روسيا لدعم منتخب الفراعنة

يستعد الفنان المصري عمرو دياب لتقديم حفل غنائي في مدينة بطرسبورغ الروسية في يونيو القادم، دعما للمنتخب المصري المشارك في نهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا الصيف المقبل.

وأعلنت الشركة المسؤولة عن تنظيم حفلات عمر دياب الذي يلقبه عشاقه بـ"الهضبة"، أن الحجز لحضور الحفل سيبدأ في منتصف أبريل المقبل، لتأمين التذاكر اللازمة وتوفير تذاكر الطيران والإقامة لـ4 ليال في فنادق بمدينة بطرسبورغ العاصمة الشمالية لروسيا.

وسيقام حفل دياب في الـ18 من يونيو المقبل، أي قبل يوم واحد من اللقاء المنتظر بين المنتخب المصري والمنتخب الروسي المضيف على ملعب سان بطرسبورغ.

وحددت الشركة منتصف مايو موعدا نهائيا لتلقي طلبات حضور الحفل، على أن يتم دفع جزء من قيمة السفر والرحلة حسب مواعيد حددتها الشركة بدءا من منتصف أبريل.

وأهدى "الهضبة" أغنية خاصة لمنتخب الفراعنة عند تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم بعد 28 عاما من الغياب عن المشاركة في العرس الكروي العالمي، وذلك عقب مباراته مع منتخب الكونغو، وحملت الأغنية اسم "الفرحة الليلة".

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ويلعب المنتخب المصري في بطولة كأس العالم ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من المنتخب الروسي المضيف والسعودية والأوروغواي.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر