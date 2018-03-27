انتقادات لصورة محمد صلاح على طائرة المنتخب المصري

رأى اللاعب المصري السابق والإعلامي الحالي إسلام الشاطر، إمكانية حدوث أزمة بسبب صورة لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي الهداف محمد صلاح على طائرة منتخب الفراعنة.

وأوضح الشاطر أن صورة صلاح ربما تسبب ضيقا لدى لاعبي المنتخب لتميز وضع صورة صلاح بمفرده على الطائرة بينما بعضهم في جانب بعيد تماما من الصورة.

وأضاف الشاطر خلال برنامج "إكسترا تايم" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الشركة الراعية للمنتخب الوطني قد تثير أزمة بين لاعبي المنتخب الوطني بسبب تصميم صورة لاعبي المنتخب على الطائرة ووضع صورتهم بعيدا عن محمد صلاح.

وتابع: هذا منتخب مصر وليس منتخب فرد ومحمد صلاح نجم وهداف للمنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أن طائرة منتخب الأرجنتين تم تصميمها بشكل جيد حيث يوجد ميسي بجانب لاعبين من المنتخب الأرجنتيني على عكس صورة طائرة المنتخب الوطني المصري.

المصدر: "صحف مصرية"