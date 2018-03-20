الكشف عن طائرة المنتخب المصري لمونديال روسيا 2018 وصلاح يزيّنها!

أزاحت شركة "مصر للطيران" الستار عن طائرة المنتخب المصري لكرة القدم التي ستقل البعثة المصرية إلى مونديال روسيا 2018 المقرر في يونيو المقبل.

وشهد حفل استلام الطائرة وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز، ووزير الطيران المدني شريف فتحي، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وعدد من الشخصيات العامة حسب وسائل إعلام مصرية.

وزينت الطائرة التي كشف عنها مساء أمس الاثنين بعدد من صور لاعبي الفريق على رأسهم النجم الدولي محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي.

وظهر أيضا على الطائرة بجانب صلاح الحارس عصام الحضري ولاعب الوسط محمد النني ومحمود تريزيجيه ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، إضافة إلى المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

أحمد باديان