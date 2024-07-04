السعودية.. تفاعل كبير على مقطع فيديو مع دخول قبيلة على أخرى عبر عرضة المدقال احتفالا بزفاف (فيديو)
أثار مقطع فيديو يوثق لحظة دخول رجال من إحدى القبائل مقر حفل زواج في محافظة بلقرن في السعودية وهم يؤدون عرضة المدقال، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبان مقطع الفيديو المتداول "لحظة دخول رجال من قبيلة على قبيلة أخرى عبر عرضة المدقال احتفالا منهم وابتهاجا بمحفل زواج كبير في بلقرن".
وأثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم معلقا: "الجنوب (جنوب السعودية حيث تقع محافظة بلقرن) جميل وغني بتراثه وعاداته المتنوعة"، وأضاف آخر: "يا زين أهل الجنوب وعاداتهم وتقاليدهم".
في الجنوب عادات جميلة وتلفت الأنظار :— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) July 4, 2024
شاب يوثق لحظة دخول رجال من قبيلة على قلبية اخرى عبر عرضة المدقال احتفالًا منهم وابتهاجًا بمحفل زواج كبير في بالقرن pic.twitter.com/QeoGaQFk60
مأساة طبيب سعودي في سويسرا تشعل مواقع التواصل
المصدر: RT
التعليقات