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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 23:21 GMT

    السعودية.. تفاعل كبير على مقطع فيديو مع دخول قبيلة على أخرى عبر عرضة المدقال احتفالا بزفاف (فيديو)

    أثار مقطع فيديو يوثق لحظة دخول رجال من إحدى القبائل مقر حفل زواج في محافظة بلقرن في السعودية وهم يؤدون عرضة المدقال، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

    السعودية.. تفاعل كبير على مقطع فيديو مع دخول قبيلة على أخرى عبر عرضة المدقال احتفالا بزفاف (فيديو)

    وأبان مقطع الفيديو المتداول "لحظة دخول رجال من قبيلة على قبيلة أخرى عبر عرضة المدقال احتفالا منهم وابتهاجا بمحفل زواج كبير في بلقرن".

    وأثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم معلقا: "الجنوب (جنوب السعودية حيث تقع محافظة بلقرن) جميل وغني بتراثه وعاداته المتنوعة"، وأضاف آخر: "يا زين أهل الجنوب وعاداتهم وتقاليدهم".

    السعودية.. تفاعل كبير على مقطع فيديو مع دخول قبيلة على أخرى عبر عرضة المدقال احتفالا بزفاف (فيديو)

    المصدر: RT

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