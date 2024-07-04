وأبان مقطع الفيديو المتداول "لحظة دخول رجال من قبيلة على قبيلة أخرى عبر عرضة المدقال احتفالا منهم وابتهاجا بمحفل زواج كبير في بلقرن".

وأثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم معلقا: "الجنوب (جنوب السعودية حيث تقع محافظة بلقرن) جميل وغني بتراثه وعاداته المتنوعة"، وأضاف آخر: "يا زين أهل الجنوب وعاداتهم وتقاليدهم".

في الجنوب عادات جميلة وتلفت الأنظار :

شاب يوثق لحظة دخول رجال من قبيلة على قلبية اخرى عبر عرضة المدقال احتفالًا منهم وابتهاجًا بمحفل زواج كبير في بالقرن pic.twitter.com/QeoGaQFk60 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) July 4, 2024

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المصدر: RT