وفي التفاصيل كان الدكتور عبدالله العنزي برفقة ابنه الذي لم يتجاوز العامين على حافة صخور الشلال في جنوب جبال الألب السويسرية، حيث انزلقت قدم الطفل ليسقط وسط الفيضانات الشديدة، ولم يمتلك الأب نفسه، فقفز محاولا إنقاذ ابنه وسط أنظار ابنته وزوجته اللتين انهارتا بالبكاء، حتى وصلت الشرطة لتستمر مرحلة البحث عن المفقودين، حتى تم العثور على جثة الأب.

" إرث الإنسان، أثره "

أثر فينا جميعاً حادثة د.#عبدالله_معيوف_العنزي

بعد أن أنهى حياته إستعداداً لإنقاذ ابنه ، مثال لأب ودكتور عظيم يقتدى به ، عظم الله اجرنا جميعاً في فقده وجبر الله قلب عائلته وأحبابه .

ذهب ولكن ترك وراءه كل خير ، طيب الله ثراك منعمًا في الجنان بإذن الله . pic.twitter.com/aZhL0yNojV — Shahinaz (@Shahinaz_77) July 3, 2024

وقالت صحيفة Swissinfo: "كانت عائلة تتنزه مع طفلين صغيرين، عندما سقط طفل ووالده في شلالات غيسباخ، وفقا لشرطة كانتون برن، لأسباب لم يتم توضيحها بعد.. تم استلام التقرير وبعد إطلاق الإنذار، بدأت خدمات الإنقاذ عملية بحث واسعة النطاق، وتم استخدام عدة طائرات هليكوبتر وقوارب للبحث عن المفقودين، لكن لم يتم تحقيق أي نجاح حتى الآن.

#زيزو_مع_فايق



#ضاحية_بوابة_مكة#اسبانيا



هذا الرجل دكتور بجامعة الملك سعود اسمه عبدالله بن معيوف العنزي توفى في شلالات سويسرا غرقا بعد محاولة انقاذه لابنه اللي عمره سنه ونصف والله احزني الخبر جدا واثر فيني بشكل مو طبيعي ماعرفهم بس والله قلبي وجعني مره💔💔💔 الله يتقبله من… pic.twitter.com/C2TthUHQcQ — السعودية العظمى 💚🇸🇦 (@drlolo2030) June 30, 2024

من جهتها قدمت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عبر حسابها الرسمي على منصة"إكس"، تعازيها لعائلة الدكتور عبدالله معيوف العنزي، رئيس وحدة الأبحاث بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض وأستاذ العلاج التنفسي.

باسم معالي رئيس الجامعة وكافة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، تنعى #كاساو ببالغ الحزن وفاة الدكتور عبدالله معيوف العنزي، رئيس وحدة الأبحاث بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض وأستاذ العلاج التنفسي، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته. pic.twitter.com/C0cUU0JeDW — جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية (@KSAU_HS) June 29, 2024

المصدر: RT