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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 07:08 GMT

    مأساة طبيب سعودي في سويسرا تشعل مواقع التواصل

    ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقصة طبيب سعودي كان في رحلة ترفيهية مع عائلته وتحولت إلى مأساة، بعد أن سقط ابنه في شلالات غيسباخ السويسرية فما كان منه إلا أن قفز وراءه محاولا إنقاذه.

    مأساة طبيب سعودي في سويسرا تشعل مواقع التواصل

    وفي التفاصيل كان الدكتور عبدالله العنزي برفقة ابنه الذي لم يتجاوز العامين على حافة صخور الشلال في جنوب جبال الألب السويسرية، حيث انزلقت قدم الطفل ليسقط وسط الفيضانات الشديدة، ولم يمتلك الأب نفسه، فقفز محاولا إنقاذ ابنه وسط أنظار ابنته وزوجته اللتين انهارتا بالبكاء، حتى وصلت الشرطة لتستمر مرحلة البحث عن المفقودين، حتى تم العثور على جثة الأب.

    وقالت صحيفة Swissinfo: "كانت عائلة تتنزه مع طفلين صغيرين، عندما سقط طفل ووالده في شلالات غيسباخ، وفقا لشرطة كانتون برن، لأسباب لم يتم توضيحها بعد.. تم استلام التقرير وبعد إطلاق الإنذار، بدأت خدمات الإنقاذ عملية بحث واسعة النطاق، وتم استخدام عدة طائرات هليكوبتر وقوارب للبحث عن المفقودين، لكن لم يتم تحقيق أي نجاح حتى الآن.

    من جهتها قدمت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عبر حسابها الرسمي على منصة"إكس"، تعازيها لعائلة الدكتور عبدالله معيوف العنزي، رئيس وحدة الأبحاث بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض وأستاذ العلاج التنفسي.

    المصدر: RT

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