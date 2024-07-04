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    الرياضة
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 12:35 GMT

    فيديو مفبرك عن "محمد صلاح" يثير ضجة واسعة

    انتشر فيديو مفبرك لمحمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول خلال الأيام الماضية تم تركيبه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي AI وهو يمارس إحدى ألعاب المراهنات ويكسب أموالا كثيرة منها.

    فيديو مفبرك عن

    ووفقا للفيديو المفبرك يشجع محمد صلاح الجمهور للاشتراك في اللعبة، حيث قال عبر الفيديو "المفبرك": "أنا مش محتاج الفلوس ولكن أنا بلعب ايفياتر طول الوقت لأني بحب اللعبة دي بقدر أفوز بمبلغ 5000 دولار في المرة الواحدة، ودي حاجة جامدة".

    وظهر محمد صلاح في صورة تم تركيبها على مقطع صوتي بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي AI، وهو يقول: "أنا بلعب على منصات وأن اكس بات من رأيي عندهم أحسن طيار لأني فزت 9 مرات من أصل 10 مرات".

    وقدم المحامي المصري، وليد الفولي، بلاغا للنائب العام ضد منصة 1XBET للمراهنات، لاستخدام فيديوهات مفبركة للمشاهير، ومن بينهم الفنان أحمد حلمي ونجم المنتخب محمد صلاح وآخرون، بهدف جذب المزيد من المشاهدات وزيادة الأرباح.

    المصدر: RT

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