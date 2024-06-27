مصر.. أول رد من نقابة الممثلين بعد فبركة صورة رانيا يوسف بالفيلم المزعوم "شهوة جسد"

علقت نقابة المهن التمثيلية في مصر على صورة الفنانة رانيا يوسف المفبركة والتي تصدرت غلاف فيلم مزعوم بعنوان "شهوة جسد" وذلك على إحدى قنوات الـ"يوتيوب".

وقال مصدر بنقابة المهن التمثيلية في تصريحات لموقع "القاهرة 24" "إن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مفبرك صورة الفنانة رانيا يوسف والتي تصدرت غلاف فيلم بعنوان شهوة جسد".

وأضاف المصدر أنهم سيقدمون بلاغا ضد صاحب القناة التي نشرت صورة رانيا يوسف.

ونشرت إحدى القنوات على موقع "يوتيوب" فيديو يحمل اسم فيلم "شهوة جسد" وتصدر غلاف الفيلم صورة مفبركة مسيئة للفنانة رانيا يوسف من أجل زيادة عدد المشاهدات.

وأزعج الفيديو الفنانة رانيا يوسف التي توجهت إلى مباحث الإنترنت لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب القناة.

ومن المفترض أن تتخذ الفنانة الشهيرة كل الإجراءات القانونية التي تحمي حقها.

المصدر: "القاهرة 24"