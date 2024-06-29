السعودية.. البحث عن مواطن مفقود منذ ثاني أيام عيد الأضحى

تواصل الجهات المعنية وفرق الإنقاذ والمتطوعون بالسعودية البحث عن مواطن بعمر 53 عاما بعدما فقد منذ ثاني أيام عيد الأضحى، أثناء مغادرته منزل ذويه من مدينة تبوك.

وقال شقيق المفقود: "كان آخر ظهور له على برج الاتصالات في مركز عردة بمحافظة تيماء، كما تم رصد مخالفة من محافظة العلا باتجاه مركز الجهراء بتيماء".

وأضاف أن "شقيقه كان يستقل سيارة يوكن، لوحة السيارة ج م ح 7820، مناشدا من يستدل عليه التواصل مع الجهات المختصة".

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المصدر: صحيفة سبق الإلكترونية