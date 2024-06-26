 
مباشر

السعودية.. القبض على وافد لانتحاله صفة رجل أمن والكشف عن جنسيته

مجتمع

السعودية.. القبض على وافد لانتحاله صفة رجل أمن والكشف عن جنسيته
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xt8k

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأربعاء، القبض على وافد لانتحاله صفة رجل أمن في العاصمة الرياض، كاشفة عن جنسيته.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له: "قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على وافد يحمل الجنسية السورية بتأشيرة زيارة لانتحاله صفة غير صحيحة ومخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

وأكد أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. 

وأشاد نشطاء على مواقع التواصل بمجهودات الأمن السعودي، وأشار آخرون إلى أن الوافد انتحل صفة رجل أمن، كما نشر البعض صور الوافد ببدلة عسكرية.

السعودية.. القبض على وافد لانتحاله صفة رجل أمن والكشف عن جنسيته
إقرأ المزيد
السعودية.. القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يسيء للنبي محمد
السعودية.. القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يسيء للنبي محمد

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا