مصر.. الإفراج عن شريك "نائب الجن والعفاريت" في قضية "الآثار الكبرى"

أفرجت الأجهزة الأمنية المصرية يوم السبت عن رجل الأعمال حسن راتب بعد قضائه 3 سنوات حبسا، وهي العقوبة المقررة عليه في قضية "الآثار الكبرى"، وذلك ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن على الحكم الصادر بالحبس 5 سنوات ضد رجل الأعمال حسن راتب في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى" وتخفيفه ليصبح 3 سنوات وغرامة مليون جنيه وكذلك شريكه "نائب الجن والعفاريت" علاء حسانين بتعديل العقوبة من 10 سنوات إلى 5 سنوات حبسا وغرامة مليون جنيه.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية