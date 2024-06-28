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محام مصري ينهي حياته بطريقة مفجعة داخل قاعة إحدى المحاكم في الدقهلية

مجتمع

محام مصري ينهي حياته بطريقة مفجعة داخل قاعة إحدى المحاكم في الدقهلية
Legion-Media
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أقدم محام مصري على انهاء حياته، بتناول أقراصا سامة وهو داخل قاعة المحكمة، بعد صدور حكم بحبسه.

وكان المحامي يحضر قضية متهما فيها، في قاعة محكمة مدينة بلقاس، في محافظة الدقهلية، «شمال دلتا مصر»، وصدر حكم بحبسه لمدة عامين في قضية تبديد "إيصال أمانة"، وهنا أخرج مادة سامة كانت في حقيبته وتناولها وسقط على الأرض، ونقل إلى المستشفى، وحاول الأطباء إنقاذه، ولكنه فارق الحياة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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