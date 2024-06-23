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مصر.. صورة تجمع رئيس وزراء إثيوبيا وساويرس تثير تساؤلات عن مساهمة شركته في سد النهضة والأخير يرد

مجتمع

مصر.. صورة تجمع رئيس وزراء إثيوبيا وساويرس تثير تساؤلات عن مساهمة شركته في سد النهضة والأخير يرد
AP
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رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على الأنباء المتداولة حول مساهمة شركته ببناء سد النهضة في تعليق على صورة تجمعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وفي التفاصيل، نشر حساب "اسيراسورات" على منصة "إكس" بداية صورة لنجيب تجمع نجيب ساويرس وآبي أحمد، معلقا عليها بالقول: "هل تعلم عزيزي المواطن المغفل أن شركات ساويرس من الشركات التي ساهمت في بناء سد النهضة باسم البزنس".

في حين أعاد حساب باسم  "citizen X" نشر التدوينة مع إشارة إلى حساب نجيب قائلا: "صحيح الكلام دا؟"

ليرد ساويرس على صفحته الشخصية بالقول: "كذب طبعا والسؤال نفسه معيب! الصورة حقيقية بس من 6 سنين!".

مصر.. صورة تجمع رئيس وزراء إثيوبيا وساويرس تثير تساؤلات عن مساهمة شركته في سد النهضة والأخير يرد

المصدر: RT

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