مصر.. تفاعل مع رد نجيب ساويرس على تساؤلات بشأن مشاركة شركة "أوراسكوم" في بناء سد النهضة
رد رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس على سؤال عما إذا كانت شركة أوراسكوم، التي تمتلك عائلة ساويرس حصة كبيرة فيها، شاركت في أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي، ما أثار تفاعلا.
وفي التفاصيل، كتب أحد رواد منصة "إكس" تغريدة قال فيها: "هو فعلا شركة أوراسكوم كانت من ضمن الشركات الي كانت بتشتغل فِ السد صح".
ليرد نجيب ساويرس عبر حسابه بالقول: "غلط والسؤال ده عيب!"
غلط و السؤال ده عيب ! https://t.co/btPgjzXYk8— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 9, 2023
وفي تغريدة أخرى، تساءل أحد المغردين في منصة "إكس": "يا بشمهندس فين نلاقي ردا شافيا عن أسماء الشركات المنفذة (لسد النهضة) وجنسياتها ومموليها؟ طبعا أنا أربأ بشركة أوراسكوم عن هذا لما لكم من حس وطني رفيع بالأفعال لا بالأقوال".
ليعلق رجل الأعمال المصري: "غوغل".
December 9, 2023
في حين أن تساؤل ساويرس ورده جاءا في إطار تعليق رجل الأعمال المصري على خبر يقول إن "إثيوبيا تتجه نحو التخلف عن السداد مع تعثر محادثات حاملي السندات"، حيث كتب ساويرس معلقا: "أدي آخرة سرقة المية".
وتفاعل رواد منصة "إكس" مع ردود ساويرس، حيث علق أحدهم قائلا: "أوراسكوم ..شركه وطنية مصريه من 1950 حتى الآن ..سؤال ليس في محله"، وأضاف آخر: "ممكن نختلف على نجيب في أشياء كثيرة ولكن الوطنية والإنسانية ومصريته الشديدة لا يستطيع أحد الاختلاف عليها".
اوراسكوم ..شركه وطنيه مصريه من ١٩٥٠ حتي الان ..سؤال ليس في محله— من لي سواك ومن سواك يري قلبي ويسمعه (@Hany73awd) December 9, 2023
ممكن نختلف علي نجيب في اشياء كثيره— Ing/ Atef bauomy (@AtefBaioumy) December 9, 2023
ولكن الوطنيه والإنسانية ومصريته الشديده
لايستطيع احد الاختلاف عليها
المصدر: RT