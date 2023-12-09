مصر.. تفاعل مع رد نجيب ساويرس على تساؤلات بشأن مشاركة شركة "أوراسكوم" في بناء سد النهضة

رد رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس على سؤال عما إذا كانت شركة أوراسكوم، التي تمتلك عائلة ساويرس حصة كبيرة فيها، شاركت في أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي، ما أثار تفاعلا.

وفي التفاصيل، كتب أحد رواد منصة "إكس" تغريدة قال فيها: "هو فعلا شركة أوراسكوم كانت من ضمن الشركات الي كانت بتشتغل فِ السد صح".

ليرد نجيب ساويرس عبر حسابه بالقول: "غلط والسؤال ده عيب!"

غلط و السؤال ده عيب ! https://t.co/btPgjzXYk8 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 9, 2023

وفي تغريدة أخرى، تساءل أحد المغردين في منصة "إكس": "يا بشمهندس فين نلاقي ردا شافيا عن أسماء الشركات المنفذة (لسد النهضة) وجنسياتها ومموليها؟ طبعا أنا أربأ بشركة أوراسكوم عن هذا لما لكم من حس وطني رفيع بالأفعال لا بالأقوال".

ليعلق رجل الأعمال المصري: "غوغل".

في حين أن تساؤل ساويرس ورده جاءا في إطار تعليق رجل الأعمال المصري على خبر يقول إن "إثيوبيا تتجه نحو التخلف عن السداد مع تعثر محادثات حاملي السندات"، حيث كتب ساويرس معلقا: "أدي آخرة سرقة المية".

وتفاعل رواد منصة "إكس" مع ردود ساويرس، حيث علق أحدهم قائلا: "أوراسكوم ..شركه وطنية مصريه من 1950 حتى الآن ..سؤال ليس في محله"، وأضاف آخر: "ممكن نختلف على نجيب في أشياء كثيرة ولكن الوطنية والإنسانية ومصريته الشديدة لا يستطيع أحد الاختلاف عليها".

اوراسكوم ..شركه وطنيه مصريه من ١٩٥٠ حتي الان ..سؤال ليس في محله — من لي سواك ومن سواك يري قلبي ويسمعه (@Hany73awd) December 9, 2023

ممكن نختلف علي نجيب في اشياء كثيره

ولكن الوطنيه والإنسانية ومصريته الشديده

لايستطيع احد الاختلاف عليها — Ing/ Atef bauomy (@AtefBaioumy) December 9, 2023

المصدر: RT