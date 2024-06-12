مع بدء المحاكمة.. محامي "سفاح التجمع" يكشف أسباب توليه القضية المثيرة

كشف المحامي المصري عصام الطباخ، أسباب توليه قضية كريم المعروف إعلاميا بـ"سفاح التجمع"، والمتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في طرق صحراوية بالقاهرة والإسماعيلية وبورسعيد.

وقال الطباخ لصحيفة "المصري اليوم": "توليت القضية بعد الاتفاق مع أسرة المتهم التي تقيم خارج البلاد، وسأتقدم بطلب لهيئة المحكمة للاطلاع على الأوراق، كونها كانت بحوزة النيابة العامة خلال فترة التحقيقات ولم نطلع عليها، وعقب قراءتها كاملةً سنبدأ خُطة الدفاع".

وأضاف محامي "سفاح التجمع" أنه سيطلب بالضرورة لقاء المتهم والتحدث إليه لسماع تفاصيل الوقائع المنسوبة إليه من وجه نظره.

وعن سبب قبوله للدفاع عن المتهم رغم اشتعال الرأي العام ضده، قال المحامي: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولابد من الاطلاع على أوراق القضية الموثوقة، بخلاف ما نشر على مدار الفترة الأخيرة، وقد يكون موكله ضرب السيدات ضربًا أفضى إلى الموت ولم يقتلهن عمدًا، وهذا سيوضحه تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب وفاة المجني عليهن".

وأوضح الطباخ أن الضحية الأولى كانت تقيم مع المتهم نحو 20 يوما، وابنه كان يحبها وتعامله بلطف، لافتا إلى أن "لو صح الاتهامات المنسوبة لموكلي سيكون لذلك وضعا آخر، وفي كل الأحوال لابد أن يدافع عنه محام لأن إجراءات المحاكمة لم تكتمل دون ذلك".

وطالب الرأي العام بالصبر والهدوء حتى الاطلاع على أوراق القضية، والوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى موكله.

المصدر: المصري اليوم