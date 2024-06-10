قضية هزت الرأي العام المصري.. تحديد موعد أولى جلسات محاكمة "سفاح التجمع"

حددت المحكمة المختصة في مصر موعد أولى جلسات محاكمة كريم محمد سليم المعروف بـ "سفاح التجمع"، في محكمة جنايات القاهرة، ليكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 يونيو.

إقرأ المزيد

وأصدرت النيابة العامة، أمس الأحد، قرارا مفاده إحالة "سفاح التجمع" إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بإنهاء حياة 3 سيدات، بالإضافة إلى إحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والإتجار بالبشر.

وكشفت التحقيقات تفاصيل مثيرة في القضية التي هزت الرأي العام في مصر، حيث استدرج المتهم، وهو من مواليد 1987، 3 سيدات إلى محل سكنه، ثم مارس معهن أفعالا غير أخلاقية وسادية، وأجبرهن على تعاطي المواد المخدرة حتى الموت، وبعد ذلك أنهى حياتهن وألقى جثثهن في مناطق متفرقة، حتى يتمكن من إخفاء آثار جرائمه البشعة.

المصدر: القاهرة 24