عاشر كلبه جنسيا ثم قطعه على المباشر.. تفاصيل جديدة صادمة في قضية سفاح التجمع

كشفت التحقيقات مع الشاب المصري كريم المعروف باسم "سفاح التجمع"، المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في طرق صحراوية، تفاصيل جديدة صادمة.

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وقالت مصادر مطلعة على حركة سير التحقيقات إن جهات التحقيق لا تزال تفحص علاقة "سفاح التجمع" بـ"الدارك ويب"، وعما إذا كان جمع ثروته من خلال تحصله على أموال منه مقابل نشر فيديوهات جنسية له مع ضحاياه قبل قتلهن من عدمه.

واعترف المجرم بأنه عاشر كلبه جنسيا، ثم خنقه وقطّع جسده لأجزاء صغيرة، بعدها دفنه في منطقة نائية عقب بث جريمته كاملة على المباشر في "الدارك ويب".

وفي وقت سابق، قال "سفاح التجمع" أمام جهات التحقيق إنه كان يتناول مخدر "الأيس"، عن طريق شخص كان يصنعه له خصيصا من محافظة بورسعيد، ويقوم بتوصيله له في مكان سكنه بالتجمع الخامس في القاهرة، وذلك مقابل مبلغ مادي كبير.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية في مايو الماضي، القبض على "سفاح التجمع" وهو من مواليد 1987، المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، في قضية معقدة أثارت غضبا عارما في الأوساط المصرية، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات على المتهم ليكون عبرة لغيره.

المصدر: وسائل إعلام مصرية