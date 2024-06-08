"عكاظ": استدعاء شاعر سعودي شهير "تعمد الإساءة إلى دول وشعوب شقيقة" وسط جدل على مواقع التواصل

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة استدعت شاعرا شهيرا تعمد الإساءة إلى دول وشعوب شقيقة واستخدم ألفاظا غير لائقة في لقاء "بودكاست".

وذكرت "عكاظ" نقلا عن مصادر مطلعة أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام استدعت شاعرا شهيرا تعمد الإساءة إلى دول وشعوب شقيقة في تصريحاته خلال استضافته في أحد برامج البودكاست، واستخدم تعابير غير لائقة ومسيئة.

ونقلت عن المصادر قولها إن الهيئة استدعت أيضا مقدم البرنامج الذي استضاف الشاعر، حيث يُجرى استكمال الإجراءات النظامية تجاههما لمخالفتهما للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأشار رواد في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الشاعر المقصود هو عبد الرحمن الشمري، الذي نفى عبر بودكاست "دواير"، صحة لقب "بلد المليون شهيد" الذي يطلق على دولة الجزائر، قائلا أن "عدد من قُتل هو 156 شخص فقط".

كما أشار الشمري إلى عدم صحة وصف" موريتانيا " ببلد المليون شاعر، مشيرا إلى أن منطقة نجد لوحدها يوجد بها مليون شاعر حاليا، على حد قوله.



كذلك نفى أن يكون الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر "أول قومي عربي"، على حد وصفه، لافتا إلى أن "هذا اللقب يطلق على الإمام محمد بن سعود المؤسس، فهو أول من طالب بعزل الجزيرة العربية عن الدولة العثمانية المنحرفة"، وفق تعبيره.

وأوضح أيضا أن " كل أهل الكويت امتداد طبيعي لقبائل نجد"، وفق قوله.

في حين أثارت هذه التصريحات جدلا كبيرا عى مواقع التواصل، حيث هاجم الكثيرون الشاعر عبد الرحمن الشمري على ما قاله، فيما اعتبر البعض أن كلامه فيه بعض المنطق والحقيقة.

المصدر: RT + "عكاظ"