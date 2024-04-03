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السعودية.. الموت يفجع شعراء المملكة (فيديو + صورة)

الثقافة والفن

السعودية.. الموت يفجع شعراء المملكة (فيديو + صورة)
Globallookpress
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عم الحزن في الوسط الشعري بالسعودية، إثر وفاة الشاعر محمد بن منصور بن بريك غرقا، حيث نعاه عدد كبير من النشطاء والزملاء.

وضجت مواقع التواصل بنبأ وفاة محمد بن منصور بن بريك، حيث نعاه الكثيرون، معربين عن تعازيهم لأسرته.

وفي حسابهم على منصة "إكس"، نشر العديد من الشعراء صورة لـ"بن بريك"، معلقين عليها بالقول: "رحم الله ابن العم الغالي الشاعر محمد بن منصور بن بريك رحمةً واسعه وأسكنه فسيح جناته..الذي توفي غرقا بوادي جهام وتم العثور عليه ظهر اليوم .. وبإذن الله إنه شهيد وفي شهر فضيل وعشر مباركة..ونسأل الله له الرحمه والمغفره".

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ونشرت قناة "الصحراء" المتخصصة بالتراث، مقطع فيديو للشاعر الراحل يلقي فيه إحدى قصائده بعنوان "يا تايب".

وشهدت عدة مناطق في السعودية خلال اليومين الماضيين هطول مطر غزير، جرت معه السيول في الوديان، وامتلأ الكثير من السدود.

المصدر: RT

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