السعودية.. الموت يفجع شعراء المملكة (فيديو + صورة)

عم الحزن في الوسط الشعري بالسعودية، إثر وفاة الشاعر محمد بن منصور بن بريك غرقا، حيث نعاه عدد كبير من النشطاء والزملاء.

وضجت مواقع التواصل بنبأ وفاة محمد بن منصور بن بريك، حيث نعاه الكثيرون، معربين عن تعازيهم لأسرته.

وفي حسابهم على منصة "إكس"، نشر العديد من الشعراء صورة لـ"بن بريك"، معلقين عليها بالقول: "رحم الله ابن العم الغالي الشاعر محمد بن منصور بن بريك رحمةً واسعه وأسكنه فسيح جناته..الذي توفي غرقا بوادي جهام وتم العثور عليه ظهر اليوم .. وبإذن الله إنه شهيد وفي شهر فضيل وعشر مباركة..ونسأل الله له الرحمه والمغفره".

رحم الله ابن العم الغالي الشاعر / محمد بن منصور بن بريك رحمةً واسعه واسكنه فسيح جناته

اللذي توفي غرقاً بوادي جهام وتم العثور عليه ضهر اليوم ..

وبأذن الله انه شهيد وفي شهر فضيل وعشر مباركه ونسأل الله له الرحمه والمغفره

#الشاعر_محمد_منصور_في_ذمة_اللهpic.twitter.com/p8bG3fNyTV — فهد مدرهم (@fahad_modarhm) April 3, 2024

رحم الله ابن العم الغالي الشاعر / محمد بن منصور بن بريك رحمةً واسعه واسكنه فسيح جناته

اللذي توفي غرقاً بوادي جهام وتم العثور عليه ظهر اليوم ..

وبأذن الله انه شهيد وفي شهر فضيل وعشر مباركه ونسأل الله له الرحمه والمغفره

#الشاعر_محمد_منصور_في_ذمه_اللهpic.twitter.com/16Y5Ot13Nh — الشاعرحامل السيف( فواز بن جازي ) (@ffffff5111) April 3, 2024

#الشاعر_محمد_منصور_في_ذمه_الله



رحم الله ابن العم الغالي الشاعر / محمد بن منصور بن بريك رحمةً واسعه واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/Rua8NAzlKs — جميل العازمي (@jamil23o) April 3, 2024

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ونشرت قناة "الصحراء" المتخصصة بالتراث، مقطع فيديو للشاعر الراحل يلقي فيه إحدى قصائده بعنوان "يا تايب".



وشهدت عدة مناطق في السعودية خلال اليومين الماضيين هطول مطر غزير، جرت معه السيول في الوديان، وامتلأ الكثير من السدود.

رحم الله الشاعر محمد بن منصور، وأسكنه فسيح جناته، وعظم الله أجر ذويه ومحبيه



أبيات للمرحوم بإذن الله عنوانها "يا تايب"



#الشاعر_محمد_منصور_في_ذمه_اللهpic.twitter.com/nOGoFeavIr — قناة الصحراء (@sahraachannel) April 3, 2024

المصدر: RT