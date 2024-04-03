مصرع فنانة سعودية إثر حادث أليم (صورة)

توفيت الفنانة السعودية الصاعدة شوق أيمن البالغة 22 عاما إثر حادث أليم، وضجت مواقع التواصل بخبر وفاتها المفاجئة وسط صدمة محبيها.

وأعلن الفنان السعودي عيسى ابن صالح، وفاة الفنانة الشابة عبر حسابه في موقع "X" بقوله: "انتقلت إلى رحمة الله زميلتنا ببرنامج "سعودي آيدول" شوق أيمن، الله يرحمها ويغفر لها يارب، أصابنا الذهول بهذا الخبر المفجع، نسأل الله أن يتقبلها في الجنان، لم نعهد منها إلا كل خير، دعواتكم لها".

وانهالت التعليقات من متابعيها وأصدقاءها على منصات السوشيال ميديا، بكلمات مؤثرة حزنا على وفاتها.

انتقلت الى رحمة الله زميلتنا ببرنامج سعودي ايدول #شوق_ايمن الله يرحمها ويغفر لها يارب.. دعواتكم لها 🙏🏼🙏🏼 — Essa Bin Saleh | عيسى بن صالح (@EssaBinSaleh) April 1, 2024

ووفق المعلومات الأولية، فقد تعرضت الفنانة السعودية، لحادث مروري لم تكشف تفاصيله، وأدخلت بسببه إلى العناية المركزة، وسرعان ما فارقت الحياة.

#ماعت_جروب| توفيت الفنانة السعودية #شوق_أيمن، في خبر صادم لمتابعي برنامج " #سعودي_أيدول " الذي عرض الفترة الماضية وشاركت فيه

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر الوفاة المفاجئة وسط صدمة عائلتها ومحبيها ومتابعيها، الذين لم يستوعبوا رحيلها في "غمضة عين" بعد تعرضها لحـ.ـادث سير. pic.twitter.com/8JPDjcMFuS — MAAT NETWORK (@GulfMaat) April 3, 2024

وطالب عدد من المتابعين بإغلاق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي كما طالب عددا منهم بالدعاء لها في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وتدشين صدقة جارية على روحها من خلال التبرعات الخيرية.

وشوق أيمن إحدى متسابقات برنامج "سعودى آيدول" تبلغ من العمر 22 عاما، وهي من مواليد المملكة العربية السعودية، ذاع صيتها واشتهرت بعد اشتراكها في برنامج المسابقات الفنية.

المصدر: صحيفة "المرصد" السعودية+ منصة "إكس"