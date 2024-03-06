السعودية.. نهاية مأساوية لشقيقتين قتلتهما "بهجة المهرجان الشتوي"

كشفت وسائل إعلام سعودية تفاصل وفاة شقيقتين في منطقة جازان، كانتا ضحية إحدى الألعاب في مدينة الملاهي.

وأوضحت صحيفة "سبق" أنه مع انطلاقة المهرجان الشتوي، شرعت أمانة جازان في تأجير مواقع عدة على شواطئ مدينة جيزان للترفيه، من بينها مواقع "الملاهي" جوار القرية التراثية، حيث تتراص الألعاب إلى جانب بعضها بعضا مشكلة فيما بينها "مدينة ملاه" على تلك الشواطئ الجميلة.

وفي غمضة عين، تحولت الفرحة والبهجة في مدينة الملاهي، إلى لحظات ألم ورعب وهلع، إثر سقوط شقيقتين تدعيان "سلا" و"آمنة" من إحدى الألعاب.

من جهتها، باشرت الجهات المختصة في منطقة جازان تحقيقات موسعة حول حادثة سقوط الشقيقتين ووفاتهما.

كما تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية في الحادثة.

ونشر نشطاء على منصة "إكس" مقطع فيديو، يظهر نوع "اللعبة التي سقطت منها الشقيقتان"، وفارقتا الحياة إثر ذلك.

#الهلال_حديث_العالم

بسبب هذه لعبة قو قلبك وفاة سلا وامنه شقيقتان من منطقة جازان رحمهم الله وجبر مصاب ذويهم 😢💔 pic.twitter.com/d5Kj1TZbNN — ‏﮼حَـنـينْ💜 (@vvvv_k00) March 6, 2024

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المصدر: "سبق" + RT