"ملكة الاستروكس" في قبضة الأمن المصري بالقاهرة (صور)

قبضت أجهزة الأمن بالعاصمة المصرية القاهرة على سيدة بحقها نشرات جنائية وبحوزتها 1.5 كغ من مخدر "استروكس" ولقبت "ملكة الاستروكس" فضلا عن ضبط آخرين بحوزتهم مواد مخدرة أيضا.

وضبطت أجهزة الأمن المصرية عنصرا إجراميا بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته 1.6 كيلو غرام من مخدر الهيروين، وعنصر إجرامي أذيعت بحقه نشرات جنائية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وكان بحوزته 1 كيلو غرام من مخدر الحشيش مع قطعتي سلاح أبيض.

وفي إطار ملاحقة أمن القاهرة لتجار المخدرات، تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزتهم 1.750 كيلو غرام من مخدر الحشيش.

كذلك ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته 1 كيلو غرام من الهيروين مع فرد خرطوش وميزان حساس، وعنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته 3 كيلو غرام من مخدر "استروكس" كما جرى ضبط عنصر إجرامي بحقه نشرات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش وفرد خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية