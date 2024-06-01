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مصر.. القبض على بلوغر شهيرة نشرت فيديوهات "خادشة للحياء" بمحافظة الإسكندرية

مجتمع

مصر.. القبض على بلوغر شهيرة نشرت فيديوهات
Legion-Media
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أكدت وزارة الداخلية المصرية يوم السبت، أنها ضبطت بلوغر شهيرة بالإسكندرية إثر قيامها ببث مقاطع فيديو "خادشة للحياء" بغرض تحقيق أرباح عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الداخلية المصرية في بيان: "أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة لها معلومات جنائية، ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة لكسب أرباح غير مشروعة".

وأضاف البيان: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها".

وأكدت وزارة الداخلية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة".

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المصدر: RT

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