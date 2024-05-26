مصر.. القبض على بلوغر شهيرة بتهمة التحريض على الفسق والفجور (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من القبض على البلوغر هدير عبد الرازق داخل شقتها بأحد المجمعات السكنية في القاهرة، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

هذا وتحفظت الأجهزة الأمنية على هاتف البلوغر هدير عبد الرازق، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

حصري | شاهد البلوجر هدير عبد الرازق قبل القبض عليها ولحظة ضبطها في الشارع pic.twitter.com/eOoEuEzWsX — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) May 26, 2024

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ونسبت النيابة للمتهمة تهم التعدي على القيم الأسرية للمجتمع ونشر فيديوهات فاضحة والإعلان عن الدعارة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت هدير عبد الرازق قد أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها عددا كبيرا من مقاطع فيديو تتضمن عبارات وتلميحات اعتبرت "مخلة وتحرض فيها على الفسق".

وحسب ما ذكر الإعلام المصري، البلوغر هدير عبد الرازق من مواليد 1998، وهي ابنة لأبويين مصريين، وتعرف نفسها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" بأنها ناشطة اجتماعية، ومطلقة وليس لديها أولاد.

تزوجت من رجل خمسيني يدير ملهى ليليا، وانفصلت عنه، وظهرت في فيديو، تذمه فيه بدعوى السماح لزوجته الأولى بالتعدي عليها، والتدخل في شؤونها.

وبدأت "عبد الرازق" بنشر فيديوهات مثيرة للجدل، حتى لاحقها أحد المحامين ببلاغ إلى مكتب النائب العام، لكنها اعتذرت عن تقديمها المحتوى، ما أدى إلى تنازل المحامي عن البلاغ.

وهذا في حين أنها غابت لفترة عن مواقع التواصل، إلا أنها عادت مرة أخرى لنشر فيديوهات خاصة لها.

وتتحدث في مقاطعها عن منتجات تجميل وطرق وضع مستحضرات التجميل، وأحدث صيحات الموضة وتعطي نصائح للسيدات، ويتابعها عبر تيك توك 1.2 مليون متابع.

كما تظهر بملابس "جريئة" وتقدم محتوى اعتبره البعض "خادشا للحياء" منه "الترويج للملابس الداخلية".

وأثارت الجدل حول ارتباطها بشاب يدعى حمدي عاشور يصغرها في العمر، حيث ظهرت معه وهى ترتدي ملابس العروس.

المصدر: "المصري اليوم" + "القاهرة 24"