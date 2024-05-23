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الأمن المصري يضبط أكثر من نصف طن من الكوكايين بميناء شرق بورسعيد (فيديو)

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الأمن المصري يضبط أكثر من نصف طن من الكوكايين بميناء شرق بورسعيد (فيديو)
Globallookpress
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط أكثر من نصف طن من مخدر الكوكايين داخل حاوية بميناء شرق بورسعيد "تمهيدا لإعادة نقلها لإحدى الدول".

ووصفت الوزارة، في بيان عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عملية ضبط المخدرات بأنها "ضربة أمنية غير مسبوقة"، وقالت إن "المخدرات المضبوطة تقدر قيمتها المالية بحوالي 1.650 مليار جنيه".

وقالت: "تم ضبط الحاوية، وأسفر التفتيش عن ضبط (550 كيلو غرام من مخدر الكوكايين ... وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

المصدر: RT

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