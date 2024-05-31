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الداخلية المصرية تكشف ملابسات واقعة "تحرش" سائق بفتاة أمام قاعة أفراح

مجتمع

الداخلية المصرية تكشف ملابسات واقعة
AFP
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كشفت وزارة الداخلية المصرية يوم الجمعة، ملابسات واقعة "التحرش بفتاة" من قبل سائق أمام قاعة أفراح على طريق السويس بمحافظة القاهرة.

وحددت الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "فتاة توثق لحظة تحرش سائق بها أمام قاعة أفراح بطريق السويس".

وأوضحت الداخلية المصرية في بيان: "أمكن تحديد صاحبة الحساب المشار إليه وتبين إنها (طالبة جامعية - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، وبسؤالها أقرت بأنها حال تواجدها أمام إحدى قاعات الأفراح بطريق السويس بمحافظة القاهرة، فوجئت بتوقف (المشكو فى حقه سائق السيارة) أمام القاعة وطلب منها ركوب السيارة صحبته وقام بارتكاب أفعال خادشة للحياء".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه مانسب إليه على النحو المشار آنفا".

وختمت الوزارة بالقول: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".

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المصدر: RT

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