مصر.. وزارة الداخلية تكشف واقعة تحرش جديدة داخل سيارة تابعة لتطبيقات النقل الذكي

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات واقعة تحرش سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بإحدى الفتيات في محافظة الجيزة، وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت الوزارة في بيان إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من إحدى الفتيات بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بمحاولة التحرش بها، حال توصيلها بدائرة القسم. وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بمحافظة الفيوم) والسيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية".

وذكر موقع "المصري اليوم" أن واقعة تحرش جديدة بطلها أحد سائقي النقل الذكي، سجلتها منطقة الهرم في الجيزة، إذ "لامس السائق جسد فتاة (14 سنة)، وطالت يداه إلى موضع عفتها أثناء استقلالها سيارته لدى عودتها من مدرستها بمنطقة حدائق الأهرام، فيما نفت أسرة السائق الاتهامات المنسوبة إليه، وقالت إن الموضوع لدى جهات التحقيق، وإن ابنهم موجود أمام رجال المباحث بنقطة شرطة حدائق الأهرام".

وقالت الفتاة خلال التحقيق إنها طلبت سيارة من تطبيق "ت" وأثناء سيرها رفقته فوجئت به يتوقف في مكان ناء ليضع يديه على جسمها، ولاذت بالفرار من السائق بفتح باب السيارة وصرخت في الشارع ولولا خشية افتضاح أمر المتهم لتعدى عليها بالضرب.

يذكر أن تطبيقات النقل الذكي ارتبطت خلال الفترة الماضية بعدد من الحوادث الجنائية، بينها الخطف والتحرش، وأبرزها واقعة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع التي ألقت بنفسها من المقعد الخلفي من سيارة أحد التطبيقات بعدما محاولة السائق خطفها والتعدي عليها، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بعد 3 أسابيع من دخولها بالعناية المركزة، وبإحالة المتهم لمحكمة الجنايات أصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عاما في واقعة محاولة خطف أنثى وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر.

كما ارتبط ذات التطبيق بواقعة أخرى، تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأنها وهي المعروفة إعلاميا بـ"سيدة التجمع" التي قالت إنها استقلت سيارة من التجمع الخامس لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد، وأثناء الرحلة توقف السائق في منطقة مدينة نصر وحاول التحرش بها إذ قاومته أثناء إمساكه بـ"كتر" ما تسبب في إصابتها بجرح بيديها اليمنى.

المصدر: "المصري اليوم"