مصر..محامي دفاع "فتاة الشروق" يكشف مفاجأة عن المتهم في قضية وفاتها وقرار قضائي جديد بحقه

كشف محمد الأمين، محامي الشابة المصرية الراحلة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشروق"، مفاجأة عن السائق المتهم بالتسبب في وفاتها إثر قفزها من السيارة خوفا من محاولة خطفها.

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وفي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، قال المحامي محمد الأمين أن السائق المتهم كان يمتلك حسابا على تطبيق شركة "أوبر" منذ علم 2019 إلى عام 2021، وسبق أن تقدمت ضده 13 شكوى من سيدات فقط إلى شركة أوبر، ولكن لم يتم الرد عليهن حتى الآن، وبعدها تم إغلاق حسابه، لكنه كان يقوم بفتحه مرة أخرى بأوراق ومستندات مزورةـ مما يوقع عليه تهمة أخرى، وهى تهمة تزوير الأوراق الرسمية، بجانب ترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

وأضاف الأمين أنه سبق وتم تقديم عدة شكاوى ضد المتهم من "تحرش وملامسة فتاة من جسدها وقيادة بسرعة جنونية، وتعاطي مواد مخدرة"، ولكن لم يتم وقفه من الشركة، لافتا إإلى أن "المتهم خلال التحريات أقر بأنه كان يغلق نوافذ السيارة من أجل شدة البرودة، وهكذا عكس سير الواقعة".

في الجهة المقابلة، قال المحامي عمرو عبد المنعم، دفاع المتهم بهذه القضية، إنه طعن على الحكم بطريق الاستئناف عقب صدور الحكم اليوم الإثنين.

وبدءا من الخميس 18 يناير 2024، تدخل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية حيز التنفيذ بتطبيق التقاضي أمام محكمة الجنايات على درجتين، بحيث يكون للمتهم حق استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة جنايات وهو ما يحقق ضمانات أكثر للمتقاضين.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، "محمود ه." سائق أوبر المتهم في قضية "فتاة الشروق" بالسجن المشدد 15 سنة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وقد توفيت حبيبة الشماع في 14 مارس الماضي متأثرة بإصابتها بعد قفزها من سيارة "أوبر"، فيما تدخل الرئيس عبد القناح السيسي في قضيتها لمساعدتها.

المصدر: "المصري اليوم" + "مصراوي"