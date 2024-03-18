مصر..تسجيل صوتي لـ"فتاة الشروق" عن الدعاء لله يثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

نشرت وسائل إعلام مصرية تسجيلا صوتيا جديدا لحبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ" فتاة الشروق"، قبل وفاتها وهي توجه نصائح لأحد أفراد عائلتها عن كيفية تحسين علاقتها بربها.

ونشرت قناة "صدى البلد" على صفحتها في "يوتيوب" تسجيلا للفتاة الراحلة حبيبة الشماع، والتي تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قضيتها وشغلت الرأي العام.

وتسمع حبيبة في التسجيل وهي تقول لقريبتها: "عامة مش انتي أوقات في نص اليوم بيجيلك وهلة إن يا رب أنجح..بتدعي كده فجأة، ده مش بتدعي عشان انتي عايزة حاجة..انتي بتدعي عشان ربنا بيوهمك للدعا عشان هو يستجيب".

وأضافت: "يعني انتي عمرك ما بتروحي تدعي بحاجة إلا لو ربنا مديكي الإيحاء انك تدعي بيها عشان هو يستجبلك، فهو عايزك تشوفي نعمة ان انتي تدعي بحاجة وهو يستجيب ليها".

وتفاعل رواد موقع "يوتيوب" مع التسجيل، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يرحمك ويغفرلك ويجعلك من أهل الجنة..مصر كلها حزينة عليكي، ولا نقول إلا ما يرضى الله لا حول ولا قوه إلا بالله"، وأضاف آخر: "لذلك ربنا اختارها لتكون بجواره..قلبها مؤمن وكانت تدعي وتقرب من الله.من أهل الجنة إن شاء الله".

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وتباشر النيابة العامة، تحقيقاتها مع المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع وهو سائق يعمل بشركة "أوبر"، ومقبوض عليه ويواجه اتهامات كثيرة.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أفراد عائلتها والطبيب المعالج والطب الشرعي للوقوف علي حقيقة ما حدث.

المصدر: "صدى البلد"