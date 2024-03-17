محامي دفاع "فتاة الشروق" يكشف ما قد يطال شركة "أوبر" قضائيا (فيديو)

اعتبر محمد أمين محامي الشابة المصرية حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق" أن شركة "أوبر" أصبحت متهمة بالإهمال في واقعة مقتل موكلته.

واستند محامي دفاع الشابة المتوفاة في ذلك الأمر بعد اعتراف المتهم أمام النيابة العامة بتعاطيه المواد المخدرة.

يشار إلى أن التقرير الطبي عن حالة الشماع قبل وفاتها يظهر أن المجني عليها وصلت المستشفى في حالة مرضية شديدة وكانت تعاني اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم عندما كانت تخشى تعرضها لعملية اختطاف.

وبعد استكمال الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية على الدماغ، تبين للأطباء وجود نزيف على المخ، ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناء على رغبة أسرتها.

ووسط مواساة الأهل والأقارب سيطر الحزن والبكاء على الجميع في جنازة الفتاة، وودعت الأسرة جثمان "فتاة الشروق" إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

المصدر: صدى البلد