مصر.. نجيب ساويرس يرد على تدوينة أكاديمي إماراتي حول مطار دبي الجديد ويثير تفاعلا كبيرا

أثار رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تدوينة كتبها الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبد الله عن مطار دبي الجديد، تفاعلا كبيرا بين النشطاء على منصة "إكس".

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وفي التفاصيل، كتب عبد الخالق عبد الله في صفحته على منصة "إكس": "لا أصدق أنه بعد 10 سنوات سيتم إغلاق مطار دبي الذي افتتح سنة 1960".

وأضاف: "مطار دبي هو الأكبر في عدد المسافرين الدوليين في العالم متفوقا على مطار لندن هيثرو"، متسائلا: "ما الذي يمنع من وجود أكثر من مطار في دبي؟ لندن فيها 5 مطارات وواشنطن 3 مطارات وهكذا بقية المدن الكبرى..أتمنى الإبقاء على مطار دبي".

... ليعيد ساويرس نشر تدوينة عبد الله معلقا عليها بالقول: "العمران زحف على مطار دبي، وأرض المطار اليوم لوحدها تساوي قيمة بناء المطار الجديد! فالقرار اقتصاديا صائب جدا ومنطقة جنوب دبى ستزدهر".

وأردف: "وللشفافية لدي مشروع مشترك مع شركة "Discovery" الأمريكية لملاعب الغولف الخاصة والمنازل الفاخرة في "Dubai South" على بعد عشر دقائق من مطار آل مكتوم".

العمران زحف علي مطار دبي و ارض المطار اليوم لوحدها تساوي قيمة بناء المطار الجديد ! فالقرار اقتصاديا صائب جدا و منطقة جنوب دبى ستزدهر .. و للشفافية لدي مشروع مشترك مع شركة Discovery الامريكية لملاعب الجولف الخاصة و المنازل الفاخرة في Dubai South علي بعد عشر دقائق من مطار المكتوم https://t.co/Q3gHBqoRPh — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 9, 2024

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وأثار نجيب ساويرس بتعليقه تفاعلا على منصة "إكس"، حيث قالت قناة "المال" معلقة:

«تعليق رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس، يتوافق مع تقرير "ستاندرد آند بورز" بأن توسعة مطار آل مكتوم سيكون له تأثيرات مباشرة خلال الفترة المقبلة على العقارات في المناطق القريبة:

-الأثر الاقتصادي سينعكس كذلك على اقتصاد دبي ككل

-المشروعات العقارية القريبة من المطار ستتسارع بعد الإعلان عن التوسعة -القوى العاملة في المطار نفسه وفي المشاريع المحيطة ستشكل قوة طلب كبيرة على السكن.

وللعلم، ساويرس يطور مشروعا ضخما جدا مع شركة "القدرة" الإماراتية في منطقة "غنتوت" بـ $10 مليارات، وسيكون في منطقة غنتوت الشاطئية التي وصفها ساويرس بأنها من أفضل الشواطئ في الإمارات!»

تعليق رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس يتوافق مع تقرير ستاندرد آند بورز بأن توسعة مطار آل مكتوم سيكون له تأثيرات مباشرة خلال الفترة المقبلة على العقارات في المناطق القريبة:



-الأثر الاقتصادي سينعكس كذلك على اقتصاد دبي ككل

-المشروعات العقارية القريبة من المطار ستتسارع… https://t.co/3EnmOwZdVl — قناة المال (@Almalchannel) May 10, 2024

كما علق أحدهم قائلا: "لن نرى مثل دبي.. دبي دانة الدنيا وجوهرة العالم".

المصدر: RT