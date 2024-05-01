رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يوجه نصيحة للبنانيين لإنقاذ اقتصادهم

وجه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس نصيحة للبنانيين اعتبر أنها يمكن أن تساهم في إنقاذ اقتصادهم المتعثر.

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وفي التفاصيل، وجه ساويرس مقترحه من خلال تعليقه على مقابلة لرجل الأعمال اللبناني ورئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن.

في حسابه على منصة "إكس"، أعاد ساويرس نشر مقطع فيديو من مقابلة لكارلوس غصن مع قناة "LBC" اللبنانية قال فيها: "الدولة اللبنانية غنية، انتبه، الدولة اللبنانية عندها صلاحيات بلبنان كتير مهمة..الدولة اللبنانية عندها ميناء وعندها مطار وطيران و20% حسب ما فهمت من الأراضي في لبنان وعندها كل ما سيعثر عليه من بترول إلى غاز طبيعي.. هذه كلها صلاحيات رهيبة، وحسب ما فهمت كل هذه الأصول تبع الدولة بيعتبروها بتسوى 40 مليار دولار".

واستطرد في حديثه لمقدم البرنامج: "شركة مثل تسلا تبيع أقل من مليون سيارة، 650 ألف سيارة وتربح مصاري..عندها معملين ثلاثة بتسوى في السوق اليوم 500 مليار دولار..طيب فسر لي كيف؟ 500 مليار دولار على شركة عندها معملين ثلاثة وبتبيع عربيات وسط منافسة مهولة وعلى الجهة الأخرى عندك دولة عندها كل هذه الصلاحيات بتسوى 40-50 مليار دولار طيب شو المنطق هذا؟"

وعلق نجيب ساويرس على هذه التصريحات قائلا في رسالته للبنانيين: "استفيدوا منه.. زي ما أنقذ نيسان ينقذ اقتصاد لبنان".

🔵 كلام علمي من السيد #كارلوس_غصن رد على نائب رئيس الحكومة #سعادة_الشامي عندما قال الدولة مفلسة و الدولة لا تستطيع رد ديونها وعلى المودعين تحمل الخسارة كما قال السيد #سعادة_الشامي



🔵 أحد دجالين تنظيم #كلنا_إرادة يقول كل أصول الدولة وأستثمارتها لا يتجاوز ٤٠ مليار دولار

وهذا… pic.twitter.com/XIzubq7iEs — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) April 29, 2024

يذكر أن غصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية وكان سيحاكم في طوكيو بتهمة اختلاس أموال، يعيش في بيروت منذ فراره من اليابان نهاية 2019.

المصدر: RT